Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Геркус: «Динамо» может выдать несколько ярких игр, но сейчас это их предел

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в Фонбет Кубке России. В среду, 8 апреля, бело-голубые сыграют в первом матче финала Пути РПЛ с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет крайне удивительно, если «Динамо» окажется в Суперфинале Кубка России. И будет практически невероятно, если выиграют Кубок. Они могут побороться, выдать несколько ярких игр. Но сейчас это их предел, в том состоянии, в котором находятся, с их подбором игроков. Не имеет значения, Гусев там или нет.

Я не верю в эту команду. Не знаю, на чём основывается энтузиазм. Выдали несколько неплохих игр, обыграли ЦСКА. Но их сейчас обыграли все. Хорошо сыграли со «Спартаком», но с ним многие хорошо сыграли. На фоне двух проблемных соперников «Динамо» выдало хорошие игры. Ну и есть фон раскрепощения с Гусевым», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

