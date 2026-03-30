Геркус: «Динамо» может выдать несколько ярких игр, но сейчас это их предел

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступления московского «Динамо» в Фонбет Кубке России. В среду, 8 апреля, бело-голубые сыграют в первом матче финала Пути РПЛ с «Краснодаром».

«Будет крайне удивительно, если «Динамо» окажется в Суперфинале Кубка России. И будет практически невероятно, если выиграют Кубок. Они могут побороться, выдать несколько ярких игр. Но сейчас это их предел, в том состоянии, в котором находятся, с их подбором игроков. Не имеет значения, Гусев там или нет.

Я не верю в эту команду. Не знаю, на чём основывается энтузиазм. Выдали несколько неплохих игр, обыграли ЦСКА. Но их сейчас обыграли все. Хорошо сыграли со «Спартаком», но с ним многие хорошо сыграли. На фоне двух проблемных соперников «Динамо» выдало хорошие игры. Ну и есть фон раскрепощения с Гусевым», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.