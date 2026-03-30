Кипр — Молдавия, результат матча 30 марта 2026, счёт 3:2, товарищеский матч

Молдавия проиграла Кипру в товарищеском матче, пропустив трижды за тайм
Завершился товарищеский матч между сборными Кипра и Молдавии. Победу со счётом 3:2 праздновали киприоты.

30 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Кипр
Окончен
3 : 2
Молдавия
1:0 Кастанос – 6'     2:0 Харалампус – 30'     3:0 Харалампус – 44'     3:1 Попеску – 53'     3:2 Стынэ – 88'    

На шестой минуте полузащитник Григорис Кастанос вывел сборную Кипра вперёд. На 30-й минуте хавбек Харалампос Харалампус удвоил преимущество своей команды. На 44-й минуте Харалампус оформил дубль. На 53-й минуте нападающий сборной Молдавии Петру Попеску отыграл один мяч. На 88-й минуте полузащитник Виктор Стынэ установил окончательный счёт — 2:3.

Ранее обе команды проиграли свои первые матчи в мартовскую паузу на игры сборных. Кипр уступил сборной Беларуси (0:1) в четверг, 26 марта. В тот же день Молдавия потерпела поражение во встрече с национальной командой Литвы (0:2).

