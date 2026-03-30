Шалимов назвал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ

Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав является лучшим легионером в истории Мир Российской Премьер-Лиги. Лав, который завоевал 15 трофеев в составе армейцев, завершил профессиональную карьеру на прошлой неделе. С 124 голами он занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

«На первом месте Вагнер Лав, на втором — Квинси Промес, а тройку замыкает Халк. Вагнер — мощный футболист. Такой нападающий мог получить мяч, находясь спиной на линии штрафной, развернуться, создать момент, а затем исполнить его. Количество голов важно, но три чемпионства и Кубок УЕФА… Лав внёс весомый вклад в результаты ЦСКА», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

