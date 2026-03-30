Гаттузо высказался перед матчем Италии и Боснии в финале плей-офф отбора на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался перед матчем финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором его команде предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной. Игра состоится 31 марта.

«Каждый, кто работает в футболе, живёт ради таких моментов. Лично я чувствую это волнение, нет ничего лучше него. Если ты его не ощущаешь, то тебе нужно повесить бутсы на гвоздь, или, как тренеру, просто идти домой. Мы знаем, что на кону многое, и прекрасно понимаем, что Италия не участвовала в двух последних чемпионатах мира, но мы также должны сохранить всю эту энергию для завтрашней игры и не тратить её впустую.

Я чувствую огромную ответственность с первого дня, как занял пост главного тренера сборной, но я не могу думать о том, что произойдёт, если случится что-то позитивное или негативное. Я должен смотреть в глаза своим игрокам и вселять в них уверенность. Не потому, что я хочу вложить в них что-то, а потому, что я верю, что мы можем достичь этой цели.

За последние семь месяцев команда значительно улучшила свою игру. Возможно, наша игра не особенно красива, но это нормально. Наша история показывает, что благодаря менталитету, стремлению к победе и способности преодолевать трудности многие из нас смогли добиться удивительных и совершенно неожиданных результатов, выступая в этой футболке. Поэтому без этого мы не можем обойтись.

Завтрашний матч будет другим (в сравнении с игрой с Северной Ирландией (2:0). – Прим. «Чемпионата»), так как у Боснии два очень быстрых и классных вингера, два нападающих, которые отлично двигаются, чтобы достать мяч, брошенный от лицевой линии. Нам нужно смело контролировать мяч, потому что Босния — это настоящая команда, которая знает, чего хочет», – приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.