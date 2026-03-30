Слуцкий — о жене Челестини в штабе ЦСКА: это сильнейший перегиб, который вообще недопустим

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини вошла в тренерский штаб команды. Ранее в московском клубе подтвердили, что супруга специалиста вошла в аналитический отдел.

«Любая ситуация, которую вы скажете, кроме того, что жена в тренерском штабе, — всё остальное бывает. Это сильнейший перегиб, на мой взгляд, который вообще недопустим. Братья, мы знаем, там, сыновья, это хотя бы гендерная история. Это обесценивает работу реальных специалистов.

У Олега Яровинского (ассистент Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа». — Прим. «Чемпионата») всегда была история, что он хотел в спортивный отдел привести девушку, потому что он считал, что ей будет легче договариваться, переподписывать молодых игроков. И это хорошая история. Это реально прикольный кейс. У меня есть агент, у него жена тоже агент, итальянка. И как она действует очаровательно, это другое, но именно в штабе на всех совещаниях...» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»