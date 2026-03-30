Экс-президент «Локомотива» Геркус поделился мыслями о текущей игре команды
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал текущую игру команды. 5 апреля «Локомотив» сыграет со столичным «Спартаком» в матче 23-го тура чемпионата России.

Российская Премьер-лига. 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч со «Спартаком» будет любопытный во всех смыслах. «Локомотив» выглядит неровно. Команда плохо сыграла в Кубке с «Крыльями». Потом отыгрались на «Акроне», где получалось всё. Вышли с эмоциями. Провели приятный первый тайм, мощный. Игра может быть открытой, с обилием голов. Обе команды несильны в обороне. Сложно предсказать, кто из них будет сильнее. Могу предположить, что попыток забить будет много», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 22 игр чемпионата России железнодорожники располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками.

