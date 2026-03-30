Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров вошёл в топ-10 игроков «Спартака» по количеству матчей в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вошёл в топ-10 футболистов столичного клуба по количеству матчей в чемпионате России. Хавбек провёл 149 игр и обошёл в рейтинге Сергея Паршивлюка. Об этом сообщает телеграм-канал красно-белых.

Полный список из 10 футболистов «Спартака» с наибольшим количеством матчей в чемпионате России выглядит следующим образом:

  1. Егор Титов – 324 матча.
  2. Роман Зобнин – 321.
  3. Дмитрий Комбаров – 226.
  4. Квинси Промес – 192.
  5. Андрей Тихонов – 192.
  6. Дмитрий Хлестов – 183.
  7. Александр Максименко – 173.
  8. Евгений Макеев – 165.
  9. Георгий Джикия – 164.
  10. Наиль Умяров – 149.

В нынешнем сезоне Умяров провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android