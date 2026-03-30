Наиль Умяров вошёл в топ-10 игроков «Спартака» по количеству матчей в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вошёл в топ-10 футболистов столичного клуба по количеству матчей в чемпионате России. Хавбек провёл 149 игр и обошёл в рейтинге Сергея Паршивлюка. Об этом сообщает телеграм-канал красно-белых.

Полный список из 10 футболистов «Спартака» с наибольшим количеством матчей в чемпионате России выглядит следующим образом:

Егор Титов – 324 матча. Роман Зобнин – 321. Дмитрий Комбаров – 226. Квинси Промес – 192. Андрей Тихонов – 192. Дмитрий Хлестов – 183. Александр Максименко – 173. Евгений Макеев – 165. Георгий Джикия – 164. Наиль Умяров – 149.

В нынешнем сезоне Умяров провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.