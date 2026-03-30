Слуцкий вспомнил свои конфликты с Мамаевым и Дзагоевым на фоне нынешней ситуации в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о конфликтах с экс-футболистами клуба Аланом Дзагоевым и Павлом Мамаевым на фоне нынешней ситуации в стане армейцев. Ранее главный тренер красно-синих Фабио Челестини отстранил от тренировок защитника Мойзеса.

«История была у меня следующая: у меня было две ситуации, когда я отправлял игроков ЦСКА в дубль. Первая — это была известная история с Аланом Дзагоевым, когда мы с ним цепанулись после замены в финале Кубка. Это все видели, все слышали. Это была прямо открытость, это видели все-все-все, это было в трансляции. Он был переведён в дубль. Буквально на следующий день он приехал ко мне в слезах, попросил извинения. Там как раз была ещё пауза на сборные, он даже уехал в сборную, приехал, мы с ним пообщались. Вообще была вот так решена история.

Вторая история — это перевод в дубль Павла Мамаева. Знаменитая история, о которой, кстати, Паша сейчас часто, когда к Феде Смолову ходит, ещё куда-то ходит, у него претензия, которую он озвучивает мне, что у него был конфликт когда-то с Газзаевым, Газзаев его не вынес и решили внутри. Но у меня, когда был с ним конфликт, тоже внутри, это был один на один разговор, на мой взгляд, он перешёл какие-то грани, не знаю, нравственные, порядочности и так далее. И я ему внутри этого разговора сказал, что всё, ты тренируешься с дублем.

И я не могу себе представить, что любой тренер в мире не поставит [в известность] руководство клуба о том, что игрок переведён в дубль, потому что когда у него был конфликт с Газзаевым, я не знаю деталей, но он точно не был отправлен в дубль после того разговора. Поэтому Газаеву не надо было выносить конфликт наружу. У меня таких было миллион разговоров, которые не выносились. Но если по итогам разговора я говорю игроку: «Ты теперь работаешь в дубле», ты можешь представить, что я не ставлю в известность Гинера, который платит ему зарплату? Он говорит: «А где вообще? А кто? А куда?»

Поэтому, естественно, я был вынужден, потому что такая ситуация, поставить руководство в известность. Естественно, они начали у сторон спрашивать, что и как, и там уже пошло выяснение, что дальше делать. Когда Мамаев не поехал буквально на одну игру, выезд у нас был в Краснодар, мы выиграли эту игру. После он нас собрал, мы пообщались. Понятно, что всё равно эти все истории оседают у любого тренера и игрока, но формальности были соблюдены. Был игрок возвращён в основной состав», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»