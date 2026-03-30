Клуб из Саудовской Аравии предложил огромную зарплату Скотту Мактоминею — Скира

Неназванный клуб саудовской Про-Лиги предложил контракт с огромной зарплатой полузащитнику «Наполи» Скотту Мактоминею. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, хавбек итальянского клуба отклонил предложение. Шотландец намеревается переподписать соглашение со своей нынешней командой до 2030 года.

В нынешнем сезоне Скотт Мактоминей провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.