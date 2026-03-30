Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб из Саудовской Аравии предложил огромную зарплату Скотту Мактоминею — Скира

Комментарии

Неназванный клуб саудовской Про-Лиги предложил контракт с огромной зарплатой полузащитнику «Наполи» Скотту Мактоминею. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, хавбек итальянского клуба отклонил предложение. Шотландец намеревается переподписать соглашение со своей нынешней командой до 2030 года.

В нынешнем сезоне Скотт Мактоминей провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android