«Торпедо» одержало третью победу подряд в Первой лиге и поднялось на 11-ю строчку таблицы

«Торпедо» одержало третью победу подряд в Первой лиге и поднялось на 11-ю строчку таблицы
Сегодня, 30 марта, московское «Торпедо» одержало третью победу подряд в Лиге Pari, обыграв «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в рамках 26-го тура. В предыдущих матчах команда добилась побед над «Челябинском» (1:0) и «Нефтехимиком» (3:0).

Россия — Лига PARI . 26-й тур
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Берковский – 14'     2:0 Берковский – 44'     3:0 Берковский – 49'     4:0 Уткин – 55'     4:1 Алиев – 58'    

После 26 туров «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка.

Первое место в таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка после 25 игр. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (39) и «КАМАЗ» (38). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.

