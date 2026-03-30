«Торпедо» одержало третью победу подряд в Первой лиге и поднялось на 11-ю строчку таблицы

Сегодня, 30 марта, московское «Торпедо» одержало третью победу подряд в Лиге Pari, обыграв «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в рамках 26-го тура. В предыдущих матчах команда добилась побед над «Челябинском» (1:0) и «Нефтехимиком» (3:0).

После 26 туров «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 33 очка.

Первое место в таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 53 очка после 25 игр. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (39) и «КАМАЗ» (38). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.