Стало известно, сможет ли Александер Исак сыграть с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак практически полностью восстановился после серьёзной травмы. У 26-летнего игрока есть все шансы выйти на поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Исак получил перелом голени 21 декабря 2025 года и уже вернулся к тренировкам. Тренер «Ливерпуля» Арне Слот, вероятно, сможет рассчитывать на Исака в матче, который состоится 8 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

В этом сезоне нападающий провёл 16 матчей за «Ливерпуль», забив три гола и отдав одну результативную передачу, прежде чем пропустить более трёх месяцев из-за травмы. «Ливерпуль» приобрёл Исака в сентябре 2025 года за € 145 млн.

Салах покидает «Ливерпуль» по канонам Клоппа. Финал, который ещё может получиться красивым
