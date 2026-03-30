Стало известно, сможет ли Александер Исак сыграть с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Шведский нападающий «Ливерпуля» Александер Исак практически полностью восстановился после серьёзной травмы. У 26-летнего игрока есть все шансы выйти на поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Об этом сообщает The Touchline в социальной сети Х.

Исак получил перелом голени 21 декабря 2025 года и уже вернулся к тренировкам. Тренер «Ливерпуля» Арне Слот, вероятно, сможет рассчитывать на Исака в матче, который состоится 8 апреля на стадионе «Парк де Пренс».

В этом сезоне нападающий провёл 16 матчей за «Ливерпуль», забив три гола и отдав одну результативную передачу, прежде чем пропустить более трёх месяцев из-за травмы. «Ливерпуль» приобрёл Исака в сентябре 2025 года за € 145 млн.