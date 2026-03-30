Мануэль Нойер принял участие в тренировке «Баварии», немец недавно восстановился от травмы

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер принял участие в командной тренировке мюнхенцев. Об этом сообщает аккаунт немецкого клуба в социальной сети X. Голкипер недавно восстановился от травмы мышцы левой икры.

Помимо Нойера, защитник Рафаэл Геррейру также провёл всю тренировку, а Альфонсо Дэвис, Александар Павлович и Джамал Мусиала выполнили часть упражнений. Второй голкипер мюнхенцев Йонас Урбиг тренировался по индивидуальной программе. Ранее вратарь получил повреждение в сборной Германии.

В нынешнем сезоне Нойер провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 10 раз сыграл «на ноль».