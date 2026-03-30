Тренер Испании де ла Фуэнте — об игре Ямаля: ещё не так хорошо, как будет через два года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед товарищеским матчем с национальной командой Египта (31 марта) высказался о прогрессе флангового нападающего Ламина Ямаля.

«Ламин стал намного лучше играть, чем два года назад, но ещё не так хорошо, как будет через два года. Он сильно повзрослел, его вклад стал больше. Он очень располагает к себе остальных товарищей по команде. С каждым днём он оказывает всё большее влияние на команду и делает её ещё лучше. Ему ещё предстоит долгий путь, и его лучшие годы ещё впереди. Он в отличной форме, в идеальном расположении духа, невероятно быстр, с этой искрой блеска, в одном из лучших моментов своей карьеры», – приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 40 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.