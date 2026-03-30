«Бавария» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Сити» — TEAMtalk

Руководство «Баварии» нацелилось на атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена. Клуб из Мюнхена уже связался с представителями игрока. В то же время «Ман Сити» делает всё возможное, чтобы удержать Фодена на «Этихаде». Об этом сообщает TEAMtalk.

В данный момент руководство английского клуба активизировало переговоры о новом контракте с Фоденом. «Манчестер Сити» осведомлён об интересе со стороны «Баварии» и стремится избежать проблем, убедив игрока подписать новое соглашение.

Фоден не против остаться в Манчестере, однако требует улучшения условий по сравнению с нынешним контрактом. По информации источника, руководство «горожан», скорее всего, пойдёт ему навстречу, чтобы сохранить игрока в команде.

Филип Фоден — воспитанник академии «Манчестер Сити», куда он перешёл в 2017 году из молодёжной команды клуба. В текущем сезоне он провёл 41 матч за «горожан», забив 10 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость составляет € 80 млн по оценке Transfermarkt.