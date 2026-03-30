«Их задушат бесплатные Зделары». Леонид Слуцкий высказался о лимите на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге, вспомнив свой разговор с одним из российских игроков ЦСКА о конкуренции с сербским полузащитником Сашей Зделаром.

«У меня был один пример, я не буду называть футболиста, но это был игрок ЦСКА. И я ему говорю: «Слушай, ты сначала проигрывал конкуренцию Влашичу, который стоил € 20 млн, потом ты проигрывал конкуренцию Эджуке, который стоил € 10 млн, а в конце концов они брали бесплатного Зделара, и ты всё равно проигрывал ему конкуренцию».

Легко сказать: «Да они купили легионера за € 20 млн, он играет». Я говорю: «А сейчас Зделар играет, ты чего не играешь?» Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня и даже не самого высокого качества иностранные игроки в клубах, которые борются за выживание, всё равно вытесняют из состава российских футболистов, к огромному сожалению.

Я за лимит. Потому что, на мой взгляд, если мы искусственно не поможем в такие времена, пока нет еврокубков, их задушат даже бесплатные Зделары, понимаешь?» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Самый яркий матч стыков с семью голами! Легионер из РПЛ вдохновил Косово на камбэк! Видео
Самый яркий матч стыков с семью голами! Легионер из РПЛ вдохновил Косово на камбэк! Видео
