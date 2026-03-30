«У него ни одной грубой ошибки нет». Шалимов — об игре Максименко за «Спартак»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался об игре голкипера московского «Спартака» Александра Максименко.

«В 12 голах после рестарта у него ни одной грубой ошибки нет. Вратарь больших команд, да и вообще любых, в первую очередь должен не «привезти». В «Спартаке» должен быть супервратарь, который не «привозит». И чуть-чуть выручает», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Максименко провёл 24 матча за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов и семь раз сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.