Марк Кукурелья не исключил возвращения в «Барселону» в будущем

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья выразил желание вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей карьеры.

«Вернуться в «Барселону»? Испания – это всегда Испания. Всегда думаешь о возвращении, но я бы отложил это на годы вперёд. Сейчас мне хорошо в Англии. Если такая возможность появится, то будет сложно отказаться. Мне нужно будет всё обдумать. Если это случится – значит, так и будет», — приводит слова Кукурельи The Touchline в соцсети Х.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны», однако за первую команду клуба провёл лишь один матч. Дебют защитника в основной команде состоялся в октябре 2017 года в матче Кубка Испании с «Мурсией». В августе 2018 года он был отдан в аренду в клуб Ла Лиги «Эйбар», где сыграл свой первый матч в высшем дивизионе чемпионата Испании 25 сентября с «Эспаньолом».

Марк Кукурелья перешёл в «Челси» в августе 2022 года из «Брайтона». Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2028 года.