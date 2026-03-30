Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк Кукурелья не исключил возвращения в «Барселону» в будущем

Комментарии

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья выразил желание вернуться в «Барселону» на каком-то этапе своей карьеры.

«Вернуться в «Барселону»? Испания – это всегда Испания. Всегда думаешь о возвращении, но я бы отложил это на годы вперёд. Сейчас мне хорошо в Англии. Если такая возможность появится, то будет сложно отказаться. Мне нужно будет всё обдумать. Если это случится – значит, так и будет», — приводит слова Кукурельи The Touchline в соцсети Х.

Кукурелья является воспитанником «Барселоны», однако за первую команду клуба провёл лишь один матч. Дебют защитника в основной команде состоялся в октябре 2017 года в матче Кубка Испании с «Мурсией». В августе 2018 года он был отдан в аренду в клуб Ла Лиги «Эйбар», где сыграл свой первый матч в высшем дивизионе чемпионата Испании 25 сентября с «Эспаньолом».

Марк Кукурелья перешёл в «Челси» в августе 2022 года из «Брайтона». Контракт защитника с «Челси» действует до июня 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android