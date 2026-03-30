«Если меня не переведут, будет хорошо». Слуцкий высказался о проблемах футбола в Китае

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о проблемах китайского футбола. Специалист возглавляет шанхайский клуб с декабря 2023 года.

«Сборная Китая, если меня не переведут, будет хорошо, никогда не станет сильнее, потому что они во всём своём развитии идут своим путём. Страна идёт своим путём. И в 90% областей это просто супер. Думаю, сейчас для китайцев Китай — это вообще какая-то фантастическая страна.

Они просто настолько идут своим путём, а ты понимаешь, что в футболе нельзя идти своим путём. Ну нельзя забирать игрока из клуба, который у тебя играет в стартовом составе, отдать его в сборную U18 и тренировать их полгода друг с другом. Ты не вырастишь так никогда», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»