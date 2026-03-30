Шалимов — об игре «Спартака» в Кубке: эксперименты не нужны, надо брать и проходить дальше

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов считает Фонбет Кубок России приоритетным турниром для московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона. В 1/2 финала Пути регионов красно-белые встретятся с «Зенитом», матч пройдёт в среду, 8 апреля, в Санкт-Петербурге.

«У них серьёзная тема – это Кубок, конечно. Там поиски и эксперименты не нужны, там надо брать и проходить дальше. А что касается чемпионата – за время оставшихся туров должна пройти работа, в том числе над ошибками. Чтобы те грубые ошибки, которые были в предыдущих турах, убрать на следующий год», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 49 очков.