Почеттино оценил шансы «Тоттенхэма» остаться в Премьер-лиге

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказал уверенность в том, что команда сможет сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

«Я уверен, что они останутся в Премьер-лиге, с новым тренером или без него. Благодаря игрокам, потому что у них невероятные игроки, и это клуб с болельщиками, которые сделают всё, чтобы создать эту энергию для победы. Конечно, это будет непросто… Но если вы спросите меня об этом клубе, то это клуб, который для меня очень важен, и я, безусловно, верю, что они останутся в Премьер-лиге», — приводит слова Почеттино The Guardian.

Напомним, «Тоттенхэм» недавно расстался с Игором Тудором, который возглавлял команду всего 43 дня после увольнения Томаса Франка. В данный момент «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 30 очками, от зоны вылета — одно очко.

Маурисио Почеттино работал с командой с 2014 по 2019 год. В данный момент он возглавляет сборную США, куда был назначен в сентябре 2024 года. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.