Леонид Слуцкий раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ

Леонид Слуцкий раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о большом количестве иностранных тренеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Раньше к нам приезжали специалисты уровня Эмери, Виллаш-Боаша, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы и сейчас это доказывают. Сегодня, когда к тебе приезжает тренер из Швейцарии, из Греции, с Кипра, они не могут быть априори сильнее лучших русских специалистов. Это просто физически невозможно.

И поэтому в таблице — российские тренеры возглавляют первые четыре команды или нет? Потому что мы сейчас стали привозить достаточно средних тренеров. Когда реально вы привозите Хиддинка, Адвоката, Луческу, Манчини… Меня очень удивляло, что Черчесов не работал, которого везде сватали.

Он сейчас качественнее всех работает. Какой был «Ахмат» и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют. И, на мой взгляд, он сильнее тех иностранных специалистов, которые в ЦСКА и «Спартаке», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Мелкадзе в огне — снова тащил «Ахмат» Черчесова к победе. Но в концовке случился Дзюба!
