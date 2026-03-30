Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский военный был пойман во время съёмки тренировки сборной Боснии и Герцеговины

Комментарии

Итальянский солдат EUFOR (сил быстрого реагирования Европейского союза) был пойман во время съёмки тренировки сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Sportsport.ba. Завтра, 31 марта, между боснийской и итальянской сборной пройдёт финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, военный подошёл к ограждению во время тренировки балканской сборной и начал снимать происходящее на телефон. Итальянца быстро заметили и остановили. Позже футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины подала жалобу в миссию EUFOR.

В 1/2 финала раунда плей-офф сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии со счётом 2:0, а Босния и Герцеговина победила Уэльс — 1:1 (4:2 пен.).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android