Итальянский военный был пойман во время съёмки тренировки сборной Боснии и Герцеговины

Итальянский солдат EUFOR (сил быстрого реагирования Европейского союза) был пойман во время съёмки тренировки сборной Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Sportsport.ba. Завтра, 31 марта, между боснийской и итальянской сборной пройдёт финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026.

По информации издания, военный подошёл к ограждению во время тренировки балканской сборной и начал снимать происходящее на телефон. Итальянца быстро заметили и остановили. Позже футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины подала жалобу в миссию EUFOR.

В 1/2 финала раунда плей-офф сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии со счётом 2:0, а Босния и Герцеговина победила Уэльс — 1:1 (4:2 пен.).