Кононов — о победе над «СКА-Хабаровск»: ребята — молодцы. Сделали то, что нужно было

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 26-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» (4:1).

«Мы хорошо начали матч. В первом тайме достаточно уверенно работали с мячом, проводили хорошие комбинации. Розыгрыш стандартного положения завершился очень хорошим голом Ильи Берковского. Затем он забил ещё один мяч. В моём видении первый тайм был достаточно грамотным и в плане обороны, и в плане атаки. Мы провели его на высоком уровне.

Второй тайм начали так же и быстро забили третий мяч, затем четвёртый, но после этого игра у нас сбилась. Об этом будет разговор с ребятами. Футболисты, вышедшие на замены, также хотели отличиться, возможно, торопились, старались проводить атаку на атаку, из-за этого теряли мячи, потом мы уже играли от обороны. В целом ребята — молодцы. Сделали то, что нужно было», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После победы над «СКА-Хабаровск» московский клуб поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. На счету «Торпедо» 33 очка после 26 игр.