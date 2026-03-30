Кононов — о победе над «СКА-Хабаровск»: ребята — молодцы. Сделали то, что нужно было
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 26-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» (4:1).

Россия — Лига PARI . 26-й тур
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Берковский – 14'     2:0 Берковский – 44'     3:0 Берковский – 49'     4:0 Уткин – 55'     4:1 Алиев – 58'    

«Мы хорошо начали матч. В первом тайме достаточно уверенно работали с мячом, проводили хорошие комбинации. Розыгрыш стандартного положения завершился очень хорошим голом Ильи Берковского. Затем он забил ещё один мяч. В моём видении первый тайм был достаточно грамотным и в плане обороны, и в плане атаки. Мы провели его на высоком уровне.

Второй тайм начали так же и быстро забили третий мяч, затем четвёртый, но после этого игра у нас сбилась. Об этом будет разговор с ребятами. Футболисты, вышедшие на замены, также хотели отличиться, возможно, торопились, старались проводить атаку на атаку, из-за этого теряли мячи, потом мы уже играли от обороны. В целом ребята — молодцы. Сделали то, что нужно было», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После победы над «СКА-Хабаровск» московский клуб поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы Первой лиги. На счету «Торпедо» 33 очка после 26 игр.

