Германия вырвала победу у Ганы в товарищеском матче благодаря голу в концовке
Завершился товарищеский матч между сборными Германии и Ганы. Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Победу со счётом 2:1 праздновали европейцы.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Хаверц – 45+3' 1:1 Фатаву – 70' 2:1 Ундав – 88'
На 45+3-й минуте нападающий немецкой сборной Кай Хаверц открыл счёт, реализовав пенальти. На 70-й минуте форвард африканцев Иссааку Фатаву восстановил равенство в счёте. На 88-й минуте нападающий Дениз Ундав принёс Германии победу.
Ранее, 27 марта, сборная Германии одержала победу над Швейцарией (4:3) в товарищеском матче. В тот же день Гана крупно уступила Австрии (1:5).
