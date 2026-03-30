Германия — Гана, результат матча 30 марта 2026, счёт 2:1, товарищеский матч

Германия вырвала победу у Ганы в товарищеском матче благодаря голу в концовке
Завершился товарищеский матч между сборными Германии и Ганы. Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Победу со счётом 2:1 праздновали европейцы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Хаверц – 45+3'     1:1 Фатаву – 70'     2:1 Ундав – 88'    

На 45+3-й минуте нападающий немецкой сборной Кай Хаверц открыл счёт, реализовав пенальти. На 70-й минуте форвард африканцев Иссааку Фатаву восстановил равенство в счёте. На 88-й минуте нападающий Дениз Ундав принёс Германии победу.

Ранее, 27 марта, сборная Германии одержала победу над Швейцарией (4:3) в товарищеском матче. В тот же день Гана крупно уступила Австрии (1:5).

Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
