Магуайр переподпишет контракт с «МЮ» до 2027 года с опцией продления на один сезон — ESPN

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, переговоры между представителями футболиста и клубом оцениваются как позитивные. Обе стороны надеются на скорое завершение сделки.

В нынешнем сезоне защитник «красных дьяволов» провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.