Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Магуайр переподпишет контракт с «МЮ» до 2027 года с опцией продления на один сезон — ESPN

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Соглашение будет рассчитано до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, переговоры между представителями футболиста и клубом оцениваются как позитивные. Обе стороны надеются на скорое завершение сделки.

В нынешнем сезоне защитник «красных дьяволов» провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

