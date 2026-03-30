Рафаэл Геррейру может перейти в «Бенфику» летом — Globo

Cледующим клубом защитника мюнхенской «Баварии» Рафаэла Геррейру может стать «Бенфика», сообщает Globo.

В понедельник, 30 марта, «Бавария» объявила о том, что Геррейру покинет клуб по завершении сезона. Контракт с португальским футболистом продлён не будет, стороны согласовали это решение.

Лиссабонский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего защитника в летнее трансферное окно. Руководители «Бенфики» высоко оценивают Геррейру, однако пока нет гарантии, что предложение будет сделано.

Интересно, что игрок ещё не выступал в родной стране на клубном уровне. За время своего пребывания в «Баварии» Геррейру провёл 89 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

Материалы по теме
«Бавария» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Сити» — TEAMtalk
