Рафаэл Геррейру может перейти в «Бенфику» летом — Globo

Cледующим клубом защитника мюнхенской «Баварии» Рафаэла Геррейру может стать «Бенфика», сообщает Globo.

В понедельник, 30 марта, «Бавария» объявила о том, что Геррейру покинет клуб по завершении сезона. Контракт с португальским футболистом продлён не будет, стороны согласовали это решение.

Лиссабонский клуб рассматривает возможность подписания 32-летнего защитника в летнее трансферное окно. Руководители «Бенфики» высоко оценивают Геррейру, однако пока нет гарантии, что предложение будет сделано.

Интересно, что игрок ещё не выступал в родной стране на клубном уровне. За время своего пребывания в «Баварии» Геррейру провёл 89 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.