Кононов — о текущей форме «Торпедо»: в футболе, как и в жизни, пределов совершенству нет

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов оценил текущую форму команды. 30 марта «Торпедо» одержало третью победу подряд в Лиге Pari, обыграв «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в рамках 26-го тура. В предыдущих матчах команда добилась побед над «Челябинском» (1:0) и «Нефтехимиком» (3:0).

Россия — Лига PARI . 26-й тур
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Берковский – 14'     2:0 Берковский – 44'     3:0 Берковский – 49'     4:0 Уткин – 55'     4:1 Алиев – 58'    

— Как вы считаете, «Торпедо» в данный момент ещё может прибавить?
— Мы рассчитываем, что мы будем прибавлять. Я всегда верю в самое лучшее, в ту работу, что мы выполняем, в игроков. Без этого никак нельзя. В футболе, как и в жизни, пределов совершенству нет. Если тренеры и игроки на своём поприще будут работать над собой, мы обязательно будем прибавлять и как индивидуальности, и как команда в целом. Не сомневаюсь, что некоторые игроки ещё не раскрыли свой потенциал полностью, они только на пути к этому, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

После 26 игр «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками.

