Слуцкий — о Талалаеве: Андрей Викторович в игровом стрессе теряет человеческие обличия

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. В концовке матча с ЦСКА (1:0) в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги он выбил мяч на трибуну, не позволив армейцам быстро разыграть аут, после чего началась массовая потасовка.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«У меня с Андреем Викторовичем тоже непростые отношения. Я отдаю должное как тренеру, вообще вопросов нет, но, на мой взгляд, всё очень просто. Знаешь, как было в мультфильме «Следствие ведут Колобки»? При звуках индийской флейты теряет волю.

Так вот, Андрей Викторович в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он Том Круз, создаёт шоу – это неправда. У него оказался этот мяч, у него какое решение возникло — он его выбил, а потом он под это подводит какую-то теоретическую базу. А её не было. Он просто ******** мяч на трибуну», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

