«Он уже один из лучших в мире». Санти Касорла — о Педри

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла, на данный момент выступающий за «Овьедо», высказался об игре хавбека «Барселоны» Педри.

«Он уже один из лучших в мире в своём возрасте. Он особенный футболист, за игрой которого нам всем приятно наблюдать каждый раз, когда он выходит на поле. Думаю, «Барселона» очень скучает по нему, когда он отсутствует. У них есть несколько фантастических игроков на этой позиции, но я думаю, что Педри привносит в команду нечто особенное, и, прежде всего, он кажется очень простым, обычным парнем, и мне это нравится. Я думаю, чем более обычным является человек, тем лучше он как футболист. Я сильно восхищаюсь Педри, поэтому попросил у него его футболку», – приводит слова Касорлы Sport.es.

В нынешнем сезоне испанский полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

