Бесчастных раскрыл, что Карпин сказал Зидану во время драки в матче Франция — Россия

Бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных раскрыл, что нынешний главный тренер национальной команды Валерий Карпин сказал экс-полузащитнику Зинедину Зидану во время стычки в товарищеском матче Франция — Россия (0:0) в 2002 году.

«Вы точно помните матч с Францией, где мы реально подрались. Карпин ни с того ни с сего сказал Зидану: «Слышь ты, футболист ещё нашёлся…» Ну, Валера такой. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Я из тех, кто любит.

В общем, повздорили, а там был такой маленький поганец – Биксант Лизаразю. Во многом из-за него завязалась драка. В раздевалку приходим, Валера спрашивает: «А вы где были?» Мы отвечаем: «Валер, Эйфелеву башню смотрели», — сказал Бесчастных в интервью Sports.ru.