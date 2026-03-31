Летом «Реал» вернёт трёх футболистов — Cadena Ser

Летом в «Реал» вернутся три игрока, сообщает Cadena Ser. По данным источника, в мадридский клуб вернутся атакующий полузащитник Нико Пас, а также форварды Виктор Муньос и Эндрик. Эти футболисты примут участие в предсезонной подготовке «сливочных».

19-летний Эндрик зимой ушёл в «Лион» на правах аренды. 21-летний Пас и 22-летний Муньос сейчас выступают за «Комо» и «Осасуну» соответственно, но у «Реала» есть возможность обратного выкупа этих игроков.

На данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка. Следующий матч после перерыва на игры сборных «Реал» проведёт на выезде с «Мальоркой» 4 апреля.