Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин — о Никарагуа: нас удивила их самоотдача. Они играли так, как будто это финал ЧМ
Комментарии

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил товарищеский матч с Никарагуа. Игра состоялась 27 марта и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.

27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«На самом деле мы где-то в глубине души до игры думали, как и представляли, что команда будет не совсем высокого уровня. Но на самом деле почему так получилось, что первый тайм был довольно тяжёлый? Потому что как-то они вот удивили нас, и мы так чуть в ступор впали, видно было даже. Я не играл первый тайм, но видел, что ребят удивила не именно их какая-то высокая техника или что-то, а именно самоотдача — вышли люди, они прямо вышли, как будто это финал, условно, чемпионата мира. И поэтому как-то прямо первые минуты было очень тяжело.

Хорошо, что со временем адаптировались, но было прямо видно, что удивились ребята», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Следующий матч сборная России проведёт 31 марта с Мали.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android