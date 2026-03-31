Головин — о Никарагуа: нас удивила их самоотдача. Они играли так, как будто это финал ЧМ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил товарищеский матч с Никарагуа. Игра состоялась 27 марта и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.

«На самом деле мы где-то в глубине души до игры думали, как и представляли, что команда будет не совсем высокого уровня. Но на самом деле почему так получилось, что первый тайм был довольно тяжёлый? Потому что как-то они вот удивили нас, и мы так чуть в ступор впали, видно было даже. Я не играл первый тайм, но видел, что ребят удивила не именно их какая-то высокая техника или что-то, а именно самоотдача — вышли люди, они прямо вышли, как будто это финал, условно, чемпионата мира. И поэтому как-то прямо первые минуты было очень тяжело.

Хорошо, что со временем адаптировались, но было прямо видно, что удивились ребята», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Следующий матч сборная России проведёт 31 марта с Мали.