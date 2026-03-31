Александр Головин объяснил два своих удаления в двух подряд матчах за «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин объяснил участившиеся удаления в матчах за французский клуб. Россиянин получил красную карточку в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1) 13 февраля, а через четыре дня был удалён в первой стыковой игре Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:3).

— То, что много красных, почему так? Это стечение обстоятельств?

— Вторая красная — это точно по моей вине, моя ошибка. Но первая красная… В общем, во Франции, когда ты получаешь красную карточку, ты созваниваешься с судейством. То есть у вас созвон, они в Париже сидят, там пять-шесть человек, как комитет судейский, и спрашивают тебя: «Объясни, как это случилось?» А первая моя красная была — две жёлтых. И первую жёлтую я получил, стоя в 10 метрах от судьи, вообще ничего ему не говорил. Я развёл руки, потому что он мне свистнул фол. Но прибежали два наших игрока и начали с ним спорить. И он смотрел на меня и дал мне жёлтую за то, что я просто стоял, молчал. И я ему сразу среагировал, похлопал, и он мне дал сразу вторую жёлтую.

И потом на созвоне с этими судьями они меня спрашивают: «Ну, объясни ситуацию». Я им рассказал всё, как было. Я говорю: «Я не понимаю, за что я получил первую свою жёлтую». И они смотрят момент этот в повторе и мне говорят: «Мы тоже не понимаем». Я говорю: «Ну, прекрасно, а я с красной». А дальше что? Всё, — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».