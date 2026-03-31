Матч-центр:
Александр Головин объяснил два своих удаления в двух подряд матчах за «Монако»

Александр Головин объяснил два своих удаления в двух подряд матчах за «Монако»
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин объяснил участившиеся удаления в матчах за французский клуб. Россиянин получил красную карточку в матче 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (3:1) 13 февраля, а через четыре дня был удалён в первой стыковой игре Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:3).

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Балогун – 1'     2:0 Балогун – 18'     2:1 Дуэ – 29'     2:2 Хакими – 41'     2:3 Дуэ – 67'    
Удаления: Головин – 48' / нет

— То, что много красных, почему так? Это стечение обстоятельств?
— Вторая красная — это точно по моей вине, моя ошибка. Но первая красная… В общем, во Франции, когда ты получаешь красную карточку, ты созваниваешься с судейством. То есть у вас созвон, они в Париже сидят, там пять-шесть человек, как комитет судейский, и спрашивают тебя: «Объясни, как это случилось?» А первая моя красная была — две жёлтых. И первую жёлтую я получил, стоя в 10 метрах от судьи, вообще ничего ему не говорил. Я развёл руки, потому что он мне свистнул фол. Но прибежали два наших игрока и начали с ним спорить. И он смотрел на меня и дал мне жёлтую за то, что я просто стоял, молчал. И я ему сразу среагировал, похлопал, и он мне дал сразу вторую жёлтую.

И потом на созвоне с этими судьями они меня спрашивают: «Ну, объясни ситуацию». Я им рассказал всё, как было. Я говорю: «Я не понимаю, за что я получил первую свою жёлтую». И они смотрят момент этот в повторе и мне говорят: «Мы тоже не понимаем». Я говорю: «Ну, прекрасно, а я с красной». А дальше что? Всё, — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
Топ-события вторника: Россия — Мали, отбор к ЧМ-2026, плей-офф КХЛ и турнир претендентов
