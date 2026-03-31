Главная Футбол Новости

Александр Головин высказался о возможности возвращения в российский клуб

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможности возвращения в российский клуб.

«Я не прямо супердальновидный, но, конечно, вперёд иногда пытаюсь посмотреть как-то, подумать о будущем. Точно не могу сказать. Я точно хотел бы поиграть в России ещё, 100% вернуться — это прямо точно, желание у меня большое есть. Но когда, я пока сам даже не знаю.

В ЦСКА? Я не могу даже точно сказать куда. Посмотрим, как оно получится, как будет. И когда я вообще решу там, что я хочу уходить. Не знаю, когда точно у меня придёт решение это, но я думаю, что оно точно придёт», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. До перехода в «Монако» футболист выступал за ЦСКА.

