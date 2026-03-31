Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Бернарду Силвы в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва намерен сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, чёткие сигналы об уходе португальца поступали с января, как и в течение нескольких месяцев, к 31-летнему португальцу проявляют интерес команды из Европы, Саудовской Аравии и США. Отмечается, что решение почти принято, но не является официальным. Утверждается, что Силва намерен полностью сосредоточиться на финальном отрезке сезона в «Манчестер Сити», а затем выберет свой следующий клуб.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2026 года. Португалец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он забил 76 голов в 449 матчах во всех турнирах. За это время он шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок Англии, дважды — Кубок страны. Также в его активе победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.