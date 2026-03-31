Головин: моментами, когда играет сборная России, народу много, но тишина на стадионе

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об атмосфере на стадионе в Краснодаре во время товарищеского матча национальной команды с Никарагуа (3:1).

«Видно, что Краснодар — такой, скажем, футбольный город, как будто бы. Я тут давно последний раз играл, даже не помню, когда это было, очень давно. Но видно, что город живой, когда игра сборной. Не знаю, как у «Краснодара», я думаю, что если не больше, то плюс-минус так же, да? И атмосфера на стадионе чувствовалась, и болели довольно громко. Моментами, когда играет сборная, бывает, что вроде народу много, но тишина на стадионе. А здесь прямо чувствовалось, что живой стадион», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Следующий матч сборная России проведёт 31 марта с Мали в Санкт-Петербурге.