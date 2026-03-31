Жоау Феликс назвал истинную причину перехода из «Челси» в «Аль-Наср» минувшим летом

Португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс объяснил свой неожиданный переход летом 2025 года из «Челси» в саудовский гранд.

«Я был счастлив в «Челси», это топ-клуб, но мне нужно было сделать то, что казалось мне правильным. Место на чемпионате мира также было решающим. Чемпионаты мира проходят каждые четыре года, а я не играл, но всё равно наслаждался временем, проведённым в «Челси», поэтому сделал такой выбор», — приводит слова Феликса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В конце июля «Аль-Наср» официально подтвердил переход 25-летнего португальца из «Челси» за сумму, составившую € 30 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов. Кроме выступлений за «Челси», Феликс известен игрой в «Бенфике», «Атлетико», «Барселоне» и «Милане». Всего в текущем сезоне в составе саудовского клуба Жоау провёл 37 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 15 ассистов.