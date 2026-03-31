Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Головин высказался об уровне Мали перед очным матчем, упомянув сборную Испании

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об предстоящем товарищеском матче с национальной команды, которая она проведёт 31 марта с Мали в Санкт-Петербурге, а также рассказал об уровне соперника.

«В любом случае есть слабые команды, но мы в большинстве играем с командами хорошего уровня, потому что, опять же, есть с чем сравнивать. Я играл со сборной и с Испанией, и так далее, такие команды. И вот, условно, возьмём даже следующий наш матч — это Мали. Это тоже довольно сильная команда.

То есть у нас почему-то люди думают, что это опять какая-то команда, которой мы должны забить восемь, куражиться, бегать. Но эта команда по статистике — они играли в Африке и пропустили за пять игр один гол всего. А у них довольно сильный там турнир. Поэтому это будет как раз-таки сильная команда.

Бывают, да, проходные матчи какие-то, условно, как Бруней. Но тоже вот мы играли прошлый сбор — Перу, Чили. Чили — очень сильная команда. Поэтому иногда довольно тяжело приходится», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Россия отстранена от международных турниров с февраля 2022-го. С тех пор, команда выступает исключительно в товарищеских матчах.

