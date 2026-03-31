Головин объяснил, почему не ушёл из «Монако», отыграв в команде почти восемь лет

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о своей карьере в клубе Лиги 1 и рассказал, почему не ушёл из команды.

«Я, честно, никогда не думал, чтобы использовать что-то как вот, условно, клуб, как какой-то трамплин или куда-то перерасти. Мне просто комфортно в этом клубе, на данный момент я в нём нахожусь и находился много лет. Меня, в принципе, всё устраивало. Да, у нас, может быть, первые сезона три-четыре не прямо всё хорошо шло, но последние годы мы играем в Лиге чемпионов, могли бы дальше проходить. Но я думаю, что последние три года точно можно называть это большим клубом», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. С тех пор россиянин провёл 262 матча за клуб, забил 38 мячей и отдал 46 голевых передач. Действующий контракт с монегасками рассчитан до лета 2029 года.

