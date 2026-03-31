Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин встал на защиту судейства в РПЛ, сравнив его с работой арбитров в Лиге 1

Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил уровень судейство в РПЛ и Лиге 1.

«В РПЛ обзоры каких-то больших игр всегда смотрю. И вот в последнее время много слышал про судейство у нас как раз-таки. Есть ошибки точно. Но когда ты посмотришь обзор каких-то игр, я думаю, не всё покажут, там не все эти ошибки судейские, но в любом случае я видел, что они есть. Но в защиту нашим скажу, что во Франции не лучше точно, как по мне. Не лучше точно. У нас ошибок тоже целая куча», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. До перехода в «Монако» футболист выступал за ЦСКА.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android