Доннарумма объяснил, почему испытывает волнение перед финальной игрой Италии в отборе к ЧМ

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем решающим матче квалификации к чемпионату мира 2026 года. Сегодня, 31 марта, итальянская команда встретится с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф европейского отбора на мировое первенство.

«Мы все понимаем значимость момента и хотим добиться результата, но это правильное напряжение. Нужно просто делать свою работу, а остальное придёт само собой. У нас молодая команда, поэтому волнение и адреналин — это нормально. Главное — не повторять прошлых ошибок и показать свой максимум.

Я горжусь тем, чего мы достигли в сборной, хотя были и тяжёлые моменты, в том числе два пропущенных чемпионата мира. Мы хотим вернуть Италию туда, где она должна быть. Только мы знаем, как тяжело было не попасть на прошлый турнир, и теперь готовы сделать всё, чтобы принести радость болельщикам и самим себе», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

В случае выхода на ЧМ-2026 Италия (или Босния и Герциговина) попадёт в группу B, где встретится с Канадой, Катаром и Швейцарией.