Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма объяснил, почему испытывает волнение перед финальной игрой Италии в отборе к ЧМ

Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем решающим матче квалификации к чемпионату мира 2026 года. Сегодня, 31 марта, итальянская команда встретится с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф европейского отбора на мировое первенство.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все понимаем значимость момента и хотим добиться результата, но это правильное напряжение. Нужно просто делать свою работу, а остальное придёт само собой. У нас молодая команда, поэтому волнение и адреналин — это нормально. Главное — не повторять прошлых ошибок и показать свой максимум.

Я горжусь тем, чего мы достигли в сборной, хотя были и тяжёлые моменты, в том числе два пропущенных чемпионата мира. Мы хотим вернуть Италию туда, где она должна быть. Только мы знаем, как тяжело было не попасть на прошлый турнир, и теперь готовы сделать всё, чтобы принести радость болельщикам и самим себе», — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.

В случае выхода на ЧМ-2026 Италия (или Босния и Герциговина) попадёт в группу B, где встретится с Канадой, Катаром и Швейцарией.

Материалы по теме
Босния и Герцеговина — Италия. Момент истины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android