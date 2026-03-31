«Селтик» выплатил компенсацию жертве сексуального насилия 37-летней давности

«Селтик» выплатил компенсацию в размере пятизначной суммы пострадавшему от сексуального насилия, урегулировав спор всего через месяц после его возбуждения, сообщает ВВС.

Мужчина, чьё имя не подлежит разглашению по юридическим основаниям, обратился в суд, заявив, что в 1989 году стал жертвой нападения со стороны Фрэнка Керни, работавшего с детской командой «Селтика». Сначала клуб отрицал какую-либо причастность, однако впоследствии согласился на внесудебное урегулирование и выплату компенсации.

Керни, которому сейчас 90 лет, ранее признали виновным по девяти эпизодам насилия в отношении юных футболистов в 1980-х годах. В феврале 2019 года его приговорили к четырём годам тюремного заключения.

Пострадавший рассказал, что пережитое оставило у него чувство стыда, а также отметил, что сразу после инцидента несколько представителей клуба проигнорировали его жалобы на действия Керни.

Согласно материалам дела, насилие со стороны Керни произошло в 1989 году. Кроме того, в прошлом году разбирательство против «Селтика», инициированное 24 жертвами, завершилось выплатой компенсаций на общую сумму свыше 1 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее в «Селтике» утверждали, что не были связаны с детским клубом, подчёркивая, что он являлся «отдельной организацией».

