Тренер сборной Украины Ребров назвал причины поражения в матче со Швецией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему команда уступила Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

«Если говорить о причинах поражения, то, на мой взгляд, мы играли против очень сильного соперника. Даже несмотря на отсутствие у Швеции нескольких ключевых исполнителей, у них есть кем заменить — практически все футболисты выступают в ведущих европейских чемпионатах, и это действительно мощная команда. К тому же, когда пропускаешь в самом начале как первого, так и второго тайма, это серьёзный удар по игре и психологии. Мы пытались создавать моменты, но в таких условиях действовать крайне сложно. В итоге, к сожалению, уступили.

Мы провели детальный разбор и поговорили с ребятами. Впереди следующий матч, и он для нас очень важен. Что касается настроя — я не сомневаюсь в игроках. По тренировкам видно, что никто не потерял мотивацию: не было ни одного футболиста, который захотел бы уехать или отказаться. Наоборот, все настроены доказать, что это поражение было досадной ошибкой, и в следующем матче постараются показать совершенно другой уровень игры», – приводит слова Реброва УАФ.

31 марта сборная Украины проведёт товарищескую встречу с Албанией.

