Люксембург — Мальта. Прямая трансляция
Сергей Ребров рассказал, как украинские футболисты отреагировали на вылет от Швеции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, чего ожидает от товарищеской встречи с Албанией на фоне неудачи со Швецией.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

– Насколько поражение сказалось на моральном состоянии команды? Удалось ли восстановиться и может ли это отразиться на игре с Албанией?
– Прежде всего матч с Албанией носит товарищеский характер. Безусловно, поражение повлияло — всё-таки разница между официальными и товарищескими играми ощутима. На этот раз у нас было больше времени на подготовку — четыре дня. Ранее, например, перед игрой с Азербайджаном, у нас было всего три дня.

Виталий Миколенко отмечал, что в первый вечер и последующие дни было непросто, потому что ребята не могли понять, как всё так получилось, ведь настрой у них был максимально серьёзный.

Сейчас у нас было больше времени, чтобы восстановиться. Думаю, в предстоящем матче произойдёт немало изменений в составе. Те игроки, которые выйдут на поле, будут свежее и должны продемонстрировать высокий темп игры, – отметил Ребров, слова которого приводит УАФ.

Игра состоится 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Напомним, 26 марта Украина уступила Швеции (1:3) в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

