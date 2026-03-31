Кевин Де Брёйне сообщил, завершит ли карьеру в сборной Бельгии после ЧМ-2026

Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне поделился мыслями о своей форме и выступлениях за сборную Бельгии.

«Постепенно набираю кондиции, уже провёл больше времени на поле, чем изначально рассчитывал. Я тренируюсь с командой около четырёх недель и ощущаю себя хорошо. Не думаю, что в этом сборе смогу отыграть два полноценных матча по 90 минут, но в этом нет необходимости.

Завершать карьеру в сборной после чемпионата мира я не собираюсь: пока чувствую себя в порядке — продолжу выступать», — отметил Де Брёйне, слова которого приводит Tribal Football.

Напомним, Бельгия на чемпионате мира попала в группу с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

