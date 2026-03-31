Нападающий «Спортинга» Луис Суарес может перейти в «Ливерпуль»

Центральный нападающий «Спортинга» Луис Суарес может сменить клуб по окончании сезона, сообщает Correio da Manh.

Интерес к 28-летнему колумбийцу проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». При этом в лиссабонском клубе не исключают расставания с форвардом, однако рассчитывают сохранить его как минимум до завершения чемпионата мира — 2026, где он должен сыграть за сборную Колумбии.

Суарес присоединился к «Спортингу» летом 2025 года, перейдя из «Альмерии» за € 22,95 млн. В нынешнем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: на его счету 33 забитых мяча и шесть голевых передач в 42 матчах на клубном уровне.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Материалы по теме
Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Достижения нападающего
Истории
Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Достижения нападающего
