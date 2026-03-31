Канте рассказал, что не прочь завершить карьеру во Франции

Французский полузащитник «Фенербахче» Н’Голо Канте признался, что прошлым летом мог перейти в «Париж», а также допустил возможность завершить карьеру на родине.

«Мы вели переговоры о переходе в «Париж» прошлым летом, как и с рядом других клубов. В итоге сделка не состоялась, но мы с уважением относимся к проявленному интересу.

Почему бы не закончить карьеру во Франции? Всё возможно», — сказал Канте, слова которого приводит Goal.com.

35-летний хавбек присоединился к «Фенербахче» зимой, перейдя из «Аль-Иттихада» на правах свободного агента. С тех пор он провёл за турецкий клуб 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Сборная Франции ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Н’Голо Канте в составе.