Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Люксембург — Мальта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канте рассказал, что не прочь завершить карьеру во Франции

Комментарии

Французский полузащитник «Фенербахче» Н’Голо Канте признался, что прошлым летом мог перейти в «Париж», а также допустил возможность завершить карьеру на родине.

«Мы вели переговоры о переходе в «Париж» прошлым летом, как и с рядом других клубов. В итоге сделка не состоялась, но мы с уважением относимся к проявленному интересу.

Почему бы не закончить карьеру во Франции? Всё возможно», — сказал Канте, слова которого приводит Goal.com.

35-летний хавбек присоединился к «Фенербахче» зимой, перейдя из «Аль-Иттихада» на правах свободного агента. С тех пор он провёл за турецкий клуб 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Сборная Франции ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Н’Голо Канте в составе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android