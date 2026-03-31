Гасилин сравнил футбольную сборную Мали с командой Камеруна

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин сравнил футбольную сборную Мали с командой Камеруна.

Во вторник, 31 марта, сборная России проведёт BetBoom товарищеский матч с командой Мали. Игра состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 мск.

«Из последних соперников сборной России команда Мали похожа на сборную Камеруна. Тоже хорошо играет в обороне, мало пропускает. Все футболисты, приехавшие сыграть за Мали, представляют европейские лиги. Пусть не самые ведущие лиги и клубы, но сборной России всё‑таки будет непросто.

Мне очень хочется, чтобы наша команда не пропустила. Хочется надёжности, потому что в последних играх мы пропускали голы. Я бы поставил на счёт 3:0 в пользу России», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Ранее национальная команда России обыграла сборную Никарагуа со счётом 3:1.

