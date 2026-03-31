Россия — Мали: во сколько начало матча, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 31 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На товарищеском матче между сборными России и Мали будет работать судейская бригада из Узбекистана, которую возглавит Рустам Лутфуллин. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов.

27 марта сборная России сыграла с Никарагуа и одержала победу со счётом 3:1.