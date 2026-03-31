Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Люксембург — Мальта. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Ганы уволила Отто Аддо после поражения от Германии в товарищеском матче

Комментарии

Сборная Ганы уволила Отто Аддо с поста главного тренера после поражения в товарищеском матче с Германией со счётом 1:2. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Ганы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 марта 2026, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Гана
1:0 Хаверц – 45+3'     1:1 Фатаву – 70'     2:1 Ундав – 88'    

«Футбольная ассоциация Ганы (GFA) рассталась с главным тренером мужской национальной сборной Ганы (Black Stars) Отто Аддо, и это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Дополнительные подробности о замене Аддо или причинах его увольнения предоставлены не были.

Увольнение произошло на фоне неудачной серии сборной, которая потерпела четыре поражения в товарищеских матчах. В последнем матче Гана уступила Германии, а ранее команда проиграла Австрии со счётом 1:5. Аддо возглавил сборную во второй раз после того, как дортмундская «Боруссия» согласилась освободить его от должности специалиста по развитию талантов в марте 2024 года. Он уже исполнял обязанности тренера сборной Ганы большую часть 2022 года, включая чемпионат мира в Катаре, где Гана одержала победу над Южной Кореей, но выбыла на групповом этапе.

Во время своей карьеры уроженец Гамбурга выиграл Бундеслигу с дортмундской «Боруссией» и выступал за сборную Ганы на чемпионате мира 2006 года. Сборная Ганы готовится к пятому участию в финале чемпионата мира и находится в группе L вместе с Хорватией, Англией и Панамой. Первый матч команда проведёт 17 июня с Панамой в Торонто.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android